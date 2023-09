Le famiglie: «Trasferiamo solo chi fa il tempo pieno» 

Restano da mettere a punto i dettagli. Per esempio: il numero da impiegare del personale Ata, ma soprattutto decidere se alla Italo Stagno (sempre che questa sia la decisione di oggi del consiglio di istituto di via Stoccolma) si trasferiranno solo i bambini del tempo pieno (180) che hanno la mensa e terminano le lezioni alle 16.15, così come era previsto in origine, o anche gli altri che escono invece alle 14.15 (e che con il trasferimento avrebbero un problema con l’orario del pranzo, non prima delle 15). Deciderà su tutto l’organo collegiale che si riunisce stasera. Si parte da una certezza: l’edificio di via is Mirrionis, proposto dal Comune per ospitare le lezioni dei bambini fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza di quello di via Stoccolma, piace alle famiglie. «Siamo convinti», dicono i genitori che ieri hanno partecipato al sopralluogo alla Stagno organizzato dal Comune. «Confermato il servizio di scuolabus, l’edificio è nuovo e ha spazi funzionali», aggiungono. Il concetto lo ribadisce Carla Puligheddu, Garante per l’infanzia e l’adolescenza: «L’Italo Stagno è una scuola bellissima che offre tutti i comfort, è luminosissima, molto più bella di altre scuole dal momento che è stata pensata con criteri di nuova generazione. Non c’è paragone con l’ipotesi delle tende, questa è la soluzione per i bambini. L’altra no». ( ma. mad. )

