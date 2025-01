«Le famiglie tornino al centro dell’agenda politica sarda» 

Anche quest’anno le famiglie socie dell’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn) della provincia di Cagliari hanno vissuto un pomeriggio speciale all’insegna del divertimento e della spensieratezza al parco giochi Wonderland.

Grazie alla generosità dei gestori, bambini di tutte le età, accompagnati dai genitori hanno potuto godere delle attrazioni del parco. Un momento di festa che ha coinvolto oltre 40 famiglie associate, per un totale di più di 160 bambini e ragazzi.

«Per l’associazione, eventi come questi sono momenti preziosi per raccontare chi siamo», spiegano dall’associazione in una nota. «L’Anfn è una grande famiglia di famiglie, che si impegna a diffondere nella società valori come accoglienza, solidarietà e apertura alla vita.Allo stesso tempo, sottolineiamo il nostro impegno per sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di politiche familiari mirate, che vadano oltre l’assistenzialismo. Crediamo fermamente che il benessere della società dipenda dal benessere delle famiglie. Per questo invitiamo amministratori e decisori politici a mettere le famiglie al centro delle loro agende, adottando strategie di supporto che ne promuovano la vitalità e il protagonismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA