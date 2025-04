Le famiglie tornano al paese 

La lotta è impari, ma c'è una piccola buona notizia, nel buco nero dello spopolamento. Negli ultimi tre anni quindici famiglie hanno deciso di tornare a vivere ai piedi del Monte Idolo. La metà sono coppie giovani, le altre meno giovani e pensionati. C'è chi dopo quarant'anni all'estero è tornato a casa. Il tutto grazie al programma regionale contro lo spopolamento che prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con meno di tremila abitanti. La misura ha permesso di generare investimenti per oltre un milione di euro in tre anni.

Cronistoria

Nel 2022 arrivarono undici domande: 4 vennero accolte e finanziate per 56mila euro. Nel 2023, anche grazie alle economie derivanti da altri comuni che non avevano ricevuto domande, Arzana ha potuto finanziare 7 richieste su 15, erogando 98mila euro di contributi e attivando 460mila euro di investimenti. Nel 2024, arrivarono 8 domande, 4 accolte, per un totale di 53mila euro di contributi e 250 mila euro di investimenti generati. Nel triennio 2022-2024 Arzana ha erogato 207mila euro di contributi a fondo perduto, finanziato 15 interventi di ristrutturazione o acquisto prima casa e attivato un 1 milione di euro in investimenti privati.

Il sindaco

«Questo strumento – spiega il sindaco Angelo Stochino – sta dimostrando tutta la sua efficacia. Non si tratta solo di contributi, ma di persone che scelgono di vivere ad Arzana, di famiglie che ristrutturano case abbandonate, di risorse che entrano nel circuito economico locale. Per questo, oltre a ribadire l’importanza strategica della viabilità per contrastare lo spopolamento, ho rivolto un appello all’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, affinché il bando venga rifinanziato con una valenza duratura e ripetitiva, capace di dare segnali forti e concreti. Una misura che andrebbe affiancata ad altri strumenti dedicati al decoro urbano e alla messa in sicurezza degli edifici storici, sempre più fatiscenti.

Il ritorno

Tra chi ha acquistato c'è Nella Demurtas, 64 anni, emigrata in Germania 30 anni fa. Vive a Norimberga e grazie a questo incentivo può ristrutturare casa a pochi passi dalla centrale piazza Roma. Anche Leandro Stochino torna ad Arzana con la moglie, con questo bando ha acquistato un'antica abitazione in centro. «La vita qui è tutt'altra cosa, non è stressante come in città, ho colto questa occasione e sono contento, certo c'è sempre la difficoltà della burocrazia». L’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Deiana è soddisfatto: «Quella contro lo spopolamento è una battaglia impari, ma questa misura ci dà una grossa mano. Un primo passo nella direzione giusta, riparte il nostro patrimonio edilizio nel centro matrice, gli acquisti in centro. Qui si vive la piazza, si conosce la vita di paese, dal punto di vista umano la qualità della vita è nettamente superiore».

