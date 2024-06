Le famiglie: soccorsi lenti, i ragazzi potevano salvarsi dalla corrente del Natisone 

Udine. «Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori». È l’accusa lanciata dall’avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia di Cristian Molnar, il 25enne disperso dopo essere stato travolto dalle acque del Natisone. «Mi colpisce molto la sottovalutazione della situazione iniziale - ha detto il legale - Mi aspetterei, da chi è preposto a ricevere telefonate e richieste d’aiuto, una tale preparazione che, avendo notizie di una persona che si trova in quel posto preciso, sappia come intervenire. Forse quei primi momenti di sottovalutazione del pericolo hanno determinato che i ragazzi non siano stati salvati in tempo». Nel mirino c'è il numero unico emergenze 112, che - per i legali di Cristian - non avrebbe gestito al meglio le tre telefonate di Sos di Patrizia - per una quarta non c’è stata comunicazione - che chiedeva soccorsi per il livello del Natisone che saliva. Per l’avvocato doveva decollare alle 13.29 l’elicottero sanitario da Campoformido (a 8 minuti di volo dal ponte Romano) invece che Drago, il velivolo dei vigili del fuoco di Venezia, allertato immediatamente ma decollato qualche minuto dopo le 14, forse proprio mentre i tre ragazzi venivano travolti dalla corrente. Ma sarà la Procura a stabilire se ci sono stati errori. Certo la macchina dei soccorsi si è mossa subito e in ogni direzione, come dimostra il fatto che un vigile, assicurato a una fune, si è lanciato in acqua nel tentativo di raggiungere i tre, mentre dall’alto di una scala telescopica altri vigili avevano calato corde perché i giovani potessero aggrapparsi. «Sono intimamente convinto che se i soccorsi fossero partiti tempestivamente oggi i ragazzi sarebbero vivi», ha insistito il legale. Un assunto che andrà dimostrato. Il fratello di Cristian, Petru Radu, che non si è mai mosso dal greto del Natisone in questi giorni, ha parlato di «teatralità» nei soccorsi e ha chiesto energicamente che le ricerche non vengano sospese, convinto che Cristian sia vivo. Speranza però remota, a distanza di nove giorni.

