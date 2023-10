Le famiglie siriane in fuga spiegate ai più piccoli all’Exma  

Entra nel vivo il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie e sono sei gli incontri aperti al pubblico da non perdere oggi alla terza giornata all’Exma di Cagliari.

In sala Zizù alle 16 si inizia con l’incontro "Figli del sole e della luna”: gli adulti ascolteranno il racconto di due famiglie siriane in fuga. Annalisa Camilli e Fabrizio Gatti: giornalisti d’inchiesta e autori di importanti reportage, partono da vicende drammatiche di cui sono stati testimoni, per dare a voce alle storie di bambine e bambini profughi. A partire dai libri “L’ultimo Bisonte” e “Nato sul confine”, dialoga con loro il giornalista Luca Foschi.

Alle 17 (Torretta Tam Tam) per i bambini da 7 a 10 anni accompagnati da adulto, Lina Vergara Huilcamàn guiderà “Wonder Ponder, Apri, guarda, pensa!”, un incontro di filosofia illustrata. Wonder Ponder invita i lettori a sviluppare la propria mappa filosofica intorno ad alcuni dei più importanti nuclei tematici della filosofia e della quotidianità, promuovendo il pensiero critico e indipendente in modo divertente e accattivante. Due appuntamenti ( 1 7,30) sono dedicati al mondo animale: al Micibo Cat Cafè Olga Tranchini e Sergio Ruzzier presenteranno ai bambini da 5 a 8 anni (con un adulto) i loro “Grandissimi piccolissimi amici”, mentre in Sala Zizù per tutti incontro con Andrea Vico che farà scoprire “101 modi di dire famiglia nel mondo animale”. Torretta Tam Tam (18,30) Benjamin Dean, Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi, Nicoletta Gramantieri e Della Passarelli con “Archobaleni e case galleggianti” .Infine alle 18.45 con Cristina Bellemo e Silvia Vecchini in Sala Zizù gli adulti presenti al festival potranno conoscere il “Lessico famigliare”delle due autrici.

