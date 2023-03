Le famiglie senza il medico «L’Asl risolva i problemi» 

Un ufficio con un numero apposito dell’Asl per dare informazioni ai cittadini rimasti senza medico. È una delle tante richieste del Comune di Zeddiani emerse durante l'assemblea pubblica organizzata dal sindaco Claudio Pinna all’ex Montegranatico e alla quale hanno partecipato in tantissimi.

L’obiettivo è dare informazioni ai cittadini rimasti senza cure dal primo marzo dopo il pensionamento del medico di base. Un disagio non indifferente: in tanti si stanno rivolgendo alle guardie mediche anche se queste non possono soddisfare tutte le richieste. «Abbiamo raccolto rabbia e preoccupazione - spiega il sindaco - Purtroppo, oltre al fatto che la popolazione è senza assistenza, c’è tanta confusione. Spesso i medici che vengono indicati dall’Asl hanno già superato ad esempio la soglia massima dei pazienti e i cittadini non sanno cosa fare. Ecco perché chiediamo di istituire, vista l’emergenza, un ufficio apposito per risolvere questi problemi».

All’assemblea era presente anche un medico della guardia medica e il consigliere regionale Annalisa Mele. «Abbiamo sfruttato la sua presenza per chiedere di portare in Regione anche il caso del nostro paese», conclude Pinna. Intanto da alcuni giorni, nella piazza principale, è stato affisso un cartellone”AAA medici di base cercansi”. Un modo per gridare il disagio che sta vivendo la popolazione. ( s. p. )

