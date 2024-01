Le famiglie numerose ospiti del Wonderland 

Circa 300 persone dell’Associazione nazionale famiglie numerose hanno trascorso un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza al Wonderland. Grazie alla generosità della famiglia Duville, il parco divertimenti di via San Simone ha aperto le sue porte per accogliere circa 50 famiglie e i loro figli, riflettendo l'impegno nel promuovere inclusione e condivisione.

L'iniziativa, promossa dalla consigliera Stefania Loi, presidente della Commissione Pari oppportunità del Comune, ha ricevuto il sostegno del Centro commerciale I Fenicotteri e di McDonald's Santa Gilla, che hanno contribuito a rendere la giornata ancora più speciale fornendo la merenda a tutti i bambini presenti.

Inclusione

«La famiglia è il pilastro fondamentale della nostra comunità», ha detto Loi. «Politiche di supporto alle famiglie sono essenziali per costruire una società inclusiva e solidale. Eventi come questo dimostrano come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa contribuire a creare momenti di gioia e spensieratezza per le famiglie numerose, promuovendo un senso di comunità e condivisione”, ha aggiunto la consigliera sottolineato l'importanza della famiglia nella società.

«Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Duville e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, contribuendo a creare un'esperienza indimenticabile per le famiglie partecipanti», ha concluso Stefania Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA