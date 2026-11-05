Le famiglie custodiscono tradizioni, sapori e valori  

Continua il viaggio di “Saboris Antigus” nei territori del Sarcidano e della Trexenta. La terza tappa prevista per domenica sarà a Serri, piccolo centro ricco di cultura e tradizione. Da diverse settimana una comunità intera si sta preparando a questo appuntamento per mostrare ai visitatori la ricchezza di un paese e di un territorio grazie alla sua tradizione culinaria, archeologica, storica. «Questa manifestazione», spiega il sindaco Samuele Gaviano, «raccoglie un prezioso patrimonio di valori, saggezza e tradizioni, custodire tutto questo vuol dire custodire la nostra identità, la nostra storia e l’amore per la nostra terra». Non a caso il tema di questa tredicesima edizione è “Gusto e territori. Protagonisti in prima persona” dove i protagonisti sono le famiglie custodi delle ricette tradizionali e le nuove generazioni che prendono il testimone per perpetuare conoscenze e valori.

La giornata

Dunque cortili e case aperte a partire dalle 9.30 nelle vie del centro storico con degustazione di prodotti tipici, dimostrazioni ed esposizioni artigianali. Fin dalle prime ore dunque sarà possibile visitare la mostra di strumenti della tradizione agro-pastorale, fare il tour dei murales che abbelliscono diverse zone del paese, seguire l'itinerario religioso e visitare la chiesa parrocchiale di san Basilio e la chiesetta di Sant'Antonio abate restaurata di recente. Prenderà il via anche l'iniziativa chiamata “su bixinau dei is artis, fainas e dicius antigus”, racconti, storie, detti che sopravvivono al trascorrere inesorabile del tempo grazie agli anziani che ancora conservano i ricordi di un passato che vuole continuare ad essere anche nel presente. Dalle 10 alle 13 sarà visitabile la mostra archeologica su un secolo di ricerche nel sito archeologico di Santa Vittoria, mentre nelle ex scuole medie saranno allestite la mostra dell'apicoltura con analisi sensoriale del miele, saranno avviati i corsi sulla lavorazione tradizionale della fregula e de is pitzottis serresus per adulti e bambini da parte delle massaie Locali. Nel cortile della scuola verrà allestita la mostra fotografica che non è altro che un viaggio nella memoria di Serri con foto in bianco e nero che raccontano la storia di una comunità e della sua gente. In piazza Sant'Antonio invece sarà possibile cimentarsi nella costruzione di un piccolo nuraghe grazie ad un laboratorio creativo che unisce manualità e scoperta delle nostre nostre radici. Durante tutta la mattinata nelle vie del paese sarà possibile mettersi alla prova nei vari laboratori allestiti nei cortili e nelle case, dagli antichi mestieri a su coccoi pintau, dai laboratori di cera a quello di pittura e ricamo. Non manca la possibilità di prenotare il bus navetta che nel corso della giornata porterà i visitatori nel sito nuragico di santa Vittoria a pochi chilometri dal centro abitato. Nel pomeriggio dopo aver gustato i vari piatti tipici, il cibo da passeggio e tante altre pietanze proposte dai numerosi punti ristoro, saranno riaperte le mostre e si darà il via alla musica e lo spettacolo con l'esibizione itinerante del gruppo folk Campidanese accompagnato da Alessandro Nonnis. Alle 15 in piazza Eroi sarà la volta dei balli sardi con il gruppo Dilliriana, subito dopo alle 16,30 lungo il percorso sarà possibile assistere allo spettacolo dei musicisti e sbandieratori e figuranti del Comitato del Quartiere Castello di Iglesias. Pausa culinaria alle 16,30 con degustazione gratuita di ceci con cotiche di maiale per poi proseguire con lo spettacolo "Isola in festa" il concerto con Giuliano Marongiu in compagnia di Alessandro Pili e la presenza di Su Sindigu de Scraffingiu e altri personaggi.

E il viaggio continua

Tanto da vedere, tanto da assaporare e tanto da scoprire dunque nel piccolo centro del Sarcidano che conserva con orgoglio un grande patrimonio che simbolicamente sta passando dai racconti degli anziani alla memoria dei più giovani perché nulla vada perduto. Sarà uno spettacolo pirotecnico a sancire la fine di questa terza tappa di “Saboris Antigus” a Serri. Prossimo appuntamento domenica 15 novembre a Siurgus Donigala.

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