VaiOnline
Samugheo.
04 gennaio 2026 alle 00:13

Le famiglie abbelliscono il rione con un nuovo murale di Monne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo murale abbellisce il rione de Sa rughe ‘e linna a Samugheo grazie all’iniziativa di una decina di famiglie. Non è la prima volte che i residenti pagano per abbellire il rione con vere e proprie opere d’arte. L’ultimo di Pina Monne che ha realizzato uno splendido murale nella facciata di un’abitazione. «Da una decina d’anni siamo impegnati per tenere pulita e ordinata la piazzetta e il nostro vicinato. Riteniamo che sia una cosa importante anche per il paese. Lo scorso anno con la collaborazione del Comune, è stata posizionata una fontanella. E poi, oltre a tenere tutto sempre in ordine, ogni anno realizziamo il presepe», spiegano dal vicinato. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 