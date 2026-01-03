Le famiglie abbelliscono il rione con un nuovo murale di Monne 

Un nuovo murale abbellisce il rione de Sa rughe ‘e linna a Samugheo grazie all’iniziativa di una decina di famiglie. Non è la prima volte che i residenti pagano per abbellire il rione con vere e proprie opere d’arte. L’ultimo di Pina Monne che ha realizzato uno splendido murale nella facciata di un’abitazione. «Da una decina d’anni siamo impegnati per tenere pulita e ordinata la piazzetta e il nostro vicinato. Riteniamo che sia una cosa importante anche per il paese. Lo scorso anno con la collaborazione del Comune, è stata posizionata una fontanella. E poi, oltre a tenere tutto sempre in ordine, ogni anno realizziamo il presepe», spiegano dal vicinato. ( a. o. )

