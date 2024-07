Le falle della sicurezza, bufera sui Servizi segreti 

Washington. Sono gli angeli custodi del presidente, della first lady e degli ex inquilini della Casa Bianca. Sono pronti a mettere il corpo e, se serve, anche la vita a difesa dei loro capi. Ma ieri a Butler qualcosa deve essere andato storto nel Secret Service, i Servizi segreti a stelle e strisce, se un ventenne è riuscito ad eludere sorveglianza e controlli, a muoversi liberamente sui tetti, ad appostarsi e a sparare indisturbato fino a dieci colpi in direzione di Donald Trump.

«Se il proiettile fosse arrivato un pollice più in là, si sarebbe trattato di un assassinio. Trump ha bisogno di maggiore protezione: ora ci si chiede se i servizi fossero completamente preparati», va all'attacco Stephen Moore, consigliere senior della campagna dell'ex presidente di nuovo in corsa. Mentre il Comitato di controllo della Camera, a guida repubblicana, chiede un'indagine. Nei comizi, il Secret service agisce d'intesa con la polizia locale per mettere in sicurezza l'area, dove vengono sempre schierati il Counter sniper team (i tiratore scelti che rispondono ai cecchini), il Counter assault team (per contrastare eventuali aggressioni) e uno stuolo di guardie del corpo. Dai primi resoconti sui fatti di Butler, l'assassino si trovava al di fuori del perimetro di sicurezza dei Servizi segreti ma molto vicino a Trump. Come è stato possibile? Tutte domande destinate ad accendere lo scontro.

