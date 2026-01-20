VaiOnline
21 gennaio 2026 alle 00:35

Le ex Officine riaprono con la notte degli artisti 



Al liceo Foiso Fois la notte è degli artisti. La scuola ha organizzato un open day innovativo accolto in uno spazio storico: giovedì 29 gennaio, dalle 18 alle 22, verranno infatti ufficialmente inaugurate le ex Officine di piazza Martiri delle Foibe, restituite alla città dopo un attento intervento di recupero e restauro.

L’evento

La notte degli artisti, aperta al pubblico, accoglierà studenti, famiglie, personale scolastico e i futuri iscritti dello storico Liceo artistico e musicale. L’evento permetterà di scoprire la ricca offerta formativa delle due anime del Foiso, musica e arte, in vista della chiusura delle iscrizioni (fissata per il 14 febbraio) per il nuovo anno scolastico. Ci saranno esibizioni dal vivo degli studenti, delle studentesse e mostre di docenti-artisti. Canto, esibizioni musicali, letture, animazioni faranno da cornice all’open day.

L’antico fabbricato delle ex Officine, caratterizzato dalle coperture a falde e costruito all’inizio del ‘900, ospitava originariamente i laboratori della Scuola di Arti e Mestieri (poi Regia Scuola Industriale). Oggi, questa importante architettura storica, è stata completamente riqualificata per diventare un bene condiviso, destinato alla creatività e alla formazione delle nuove generazioni.

«Ringrazio il sindaco e la Città Metropolitana ed in particolar modo il dirigente Andrea Loi per aver restituito alle studentesse, agli studenti ed alla collettività uno spazio che potrà rappresentare, nel tempo, un polo culturale promotore di iniziative di natura artistica e musicale», il commento della dirigente Nicoletta Rossi.

