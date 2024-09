Le ex case Telecom occupate da anni senza nessun titolo 

L’elenco degli immobili regionali occupati abusivamente è lungo. Su tutti saltano agli occhi le ex palazzine Telecom di via Bainsizza, a Tuvixeddu, valutati dall’Agenzia del Demanio 3,7 milioni di euro. Una vicenda complessa (l’edificio prima era della Marina Militare che l’ha ceduto alla Sip, successivamente Telecom) che dopo mille diatribe giudiziarie, grazie allo Statuto Speciale della Sardegna, si è risolta a favore della Regione. Che, però, non ha saputo “capitalizzare” la sentenza. Dopo poco tempo, i 14 appartamenti sono stati occupati secondo la legge non scritta per cui vince sempre il più forte e il più arrogante. Una situazione sfuggita di mano alla Regione che non sa chi vive in quelle case, tanto che da viale Trieste è stato chiesto aiuto alla Questura per risalire agli occupanti.

Unica eccezione “I giardini del Charanga” e l’ex casa del comandante della caserma di Monte Urpinu, rientrati in possesso del Demanio regionale solo dopo una lunga serie di trattative e concessioni, secondo la legge non scritta per cui vince sempre il più forte e il più arrogante.

