«Le esplosioni fanno fuggire i turisti» 

Cancellazioni di prenotazioni e danni alla stagione turistica: a Porto Pino, dove i titolari delle strutture ricettive hanno fatto i salti mortali per allungare la stagione, in questi giorni si fanno i conti con i giochi di guerra. I rumori assordanti delle esercitazioni militari dovuti alle esplosioni spaventano i turisti di ottobre che finiscono per cambiare meta.

La protesta

Il problema viene sollevato da Luigi Balloccu, operatore turistico di Sant’Anna Arresi oltre che tour operator: «Non siamo contro le esercitazioni – chiarisce – ma servirebbe calendarizzarle diversamente. Purtroppo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai nostri ospiti disturbati dalle esplosioni: non riescono a godersi la piscina e gli spazi esterni, alcuni hanno chiesto la cancellazione delle notti restanti, con il relativo rimborso». Stesso problema per Clarissa Vacca, che gestisce un residence e altre strutture ricettive nella zona: «Impossibile così prolungare la stagione estiva, – dice – ospiti che chiedono di andare via. Purtroppo in queste condizioni non si può parlare di destagionalizzazione, serve trovare una soluzione al più presto».

Con le alte temperature che proseguono ben oltre il periodo estivo, sono in tanti che scelgono Porto Pino per le loro vacanze in bassa stagione. Ma i continui bombardamenti, la presenza di elicotteri che fanno avanti indietro a bassa quota e navi da guerra a poca distanza dalla costa mettono inquietudine. A esprimere forte preoccupazione è anche Simona Zanda, a fianco del marito titolare di Yamar Villas — società specializzata negli affitti brevi e nella gestione di residenze di pregio —, che risiede proprio a Porto Pinetto. «L’altra sera sembrava un film di guerra fino a notte tarda, con le finestre dell’abitazione che tremavano. - racconta – È una criticità che va avanti da anni e che impatta direttamente sul nostro lavoro. Molti clienti si lamentano e ci dicono chiaramente che, se avessero saputo delle esercitazioni, avrebbero scelto un’altra destinazione. Purtroppo non abbiamo un calendario certo con le date degli addestramenti. Noi e tutti gli operatori economici della zona ce la mettiamo tutta per garantire uno standard di accoglienza elevato, ma eventi del genere rischiano di vanificare i nostri sforzi». Problema segnalato anche da Luciano La Mantia che gestisce uno stabilimento nella seconda spiaggia di Porto Pino. «Abbiamo chiuso i primi di ottobre, ma hanno iniziato a sparare a settembre, il paradosso è che questa estate ci hanno impedito di fare musica, per non creare disturbo alla fauna selvatica e qua si continua a sparare senza nessun rispetto».omprendiamo le esigenze di addestramento - conclude Balloccu - ma bisogna considerare anche quelle di chi vive e lavora in questo territorio, chiediamo un confronto per individuare soluzioni concrete e una revisione del calendario».

Il Comune

Solidarietà agli operatori turistici arriva da Paolo Dessi, sindaco di Sant’Anna Arresi. «Sono già penalizzati da un limite storico che dipende da decisioni governative. – dice – Grazie alle interlocuzioni del passato siamo già riusciti ad ampliare il fermo delle esercitazioni, portandolo dal solo mese di agosto al periodo primo giugno - 30 settembre.Oggi abbiamo avviato nuove interlocuzioni per allungare ulteriormente questa finestra o, quantomeno, allontanare le attività dalla piana che si affaccia su Sant’Anna Arresi, così da attenuare al massimo l'impatto sonoro e visivo. È fondamentale che il Ministero della Difesa tuteli la vocazione turistica e il tessuto economico del nostro territorio».

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