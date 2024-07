Le erbacce sommergono i giochi   

Non ci sono bimbi felici nel parchetto davanti alle palazzine in via Lombardia, ma soltanto erbacce che sommergono scivoli e altalene. Qui nel quartiere dove convivono case popolari e altre riscattate dai proprietari e che quindi popolari non lo sono più, i residenti devono fare i conti con il solito problema.

Nessuno si cura del giardinetto dove erano stati sistemati i giochi per i bambini della zona e così nessuno osa avventurarsi tra le sterpaglie dove trovano terreno fertile anche le zecche.

Nell’area, a un passo da via Brigata Sassari in pieno centro cittadino, gli unici frequentatori sono diventati parassiti e topi. Tutti gli altri sono stati sfrattati da degrado e incuria, che ormai la fanno da padrone da tempo.

Era stato il Comune, qualche anno fa, a sistemare lo spazio e a posizionare i giochi, per dare modo ai bambini del quartiere di divertirsi in compagnia. Ma da tempo le erbacce altissime hanno sommerso giochi e panchine e la piazza è off -limits è per tutti.

La piazzetta era al centro di una discussione riguardante le competenze, tra Area e Comune così che le pulizie latitano.

Problemi anche nella vicina via Brigata Sassari dove nel tratto verso il ponte, i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada perché il marciapiede è invaso dalle canne.

RIPRODUZIONE RISERVATA