«Le erbacce le togliamo noi» 

Gli enti pubblici che dovrebbero intervenire lo fanno con i tempi biblici privi di buon senso e allora a lottare contro il degrado in certi rioni ci pensano i residenti. Di ogni età e professione: dal ragazzino di 18 anni alla nonnina di 81, dal pensionato all’insegnante. Succede in vari settori di via Dalmazia, dove a seconda delle strutture e delle pertinenze, la paternità è di Area o del Comune. Cambia pochissimo.

La zona

Nei palazzi fronte piazza Mistroni e sede direzionale Asl, si vive una stortura che non ha apparente raziocinio: alcuni dei palazzi popolari sono diventati iper tecnologici con pannelli solari e fotovoltaici, ma attorno e fra gli spazi interni degli stessi proliferano erbacce. «Una vera giungla – afferma Anna Cadeddu, 81 anni, volontaria in servizio permanente che sino a ieri era impegnata con cesoie e rastrelli – non ho più l’età e sono stanca: ai vertici di Area possono cambiare tutti i dirigenti che si vogliono e di tutti i colori politici ma tanto noi veniamo sempre per ultimi». Anche Anna Garau, 60 anni, casalinga, non si tira indietro: «Faticoso ma gratificante rendersi utili per il proprio rione perché è casa nostra dunque dobbiamo prendercene cura - confessa – ma non si può sempre fare leva sul volontariato». In questi giorni la fatica è stata condivisa da una decina di persone, compresi diciottenni come Fabio Lai: «Una delle prime cose che mi hanno insegnato è distinguere fra le pertinenze di Area e del Comune: l’unica cosa in cui le istituzioni si dimostrano davvero puntigliose: magari lo fossero anche con le pulizie».

Il campo

Fra via Dalmazia e via Ospedale circa 20 anni fa è sorto campetto di calcio a 5 in sintetico in totale abbandono da tempo immemorabile. Ma, come fa notare Paolo Manca, ora il problema non è solo il degrado: «Pezzi di fari a penzoloni fra il campetto in cui ancora qualche bambino prova a giocare e il parco, poi lampioni pericolosamente reclinati, discariche abusive, fogne a cielo aperto: qui in via Dalmazia l’indifferenza delle istituzioni raggiunge l’apice». E anche in questo rione sono stati i residenti, di recente, a rimboccarsi le maniche: «Dobbiamo fare mea culpa – afferma Francesca Aresti, 40 anni - perché a volte noi stessi abbiamo poca cura del rione, ma almeno noi sappiamo intervenire: le istituzioni no». Il destino del campetto-trappola suscita in Marcello Carta, 55 anni, impiegato, una riflessione: «Questo è altri sono in abbandono, ma sappiamo che il Comune sta per costruire nuovi impianti: non si capisce la logica».

