Le erbacce invadono i giardini a Le Serre: proteste dei residenti 

Sarebbe dovuto essere un fazzoletto di terra ben curato, gradevole, dove i bambini potessero giocare all'aria aperta. Invece in questo piccolo polmone verde nascosto tra le palazzine del quartiere Le Serre il verde incolto ha preso il sopravvento: le erbacee arrivano a invadere il marciapiede. Già lo scorso marzo i residenti nella zona hanno denunciato le condizioni di abbandono e oggi tornano alla carica, ironizzando sul cambio di colore dell’erba. «Abbiamo segnalato e chiesto un intervento, ma qui non hanno fatto nulla», commenta Valerio Vizzi, residente nel quartiere, «il campo è sempre in queste condizioni, l’unica differenze è l’erba che ormai si è seccata».

Ricettacolo di zanzare, blatte, insetti striscianti e topi che hanno trovato nel parchetto abbandonato il loro habitat naturale, forse meriterebbe una manutenzione periodica che, oltre alla pulizia generale dell’area, comprenda anche lo sfalcio dell’erba incolta e la racconta dei rifiuti. Un impianto di videosorveglianza sarebbe inoltre un buon deterrente per chi troppo spesso, tra l’erba alta, abbandona l’immondezza.

«Tutte le segnalazioni vengono prese in carico, ma dobbiamo anche tenere conto dei tempi necessari per intervenire e del clima, che non dipende da noi, viste anche le piogge degli ultimi giorni. Ora comunque interverremo a Le Serre come in tutti gli altri spazi comunali», assicura l’assessore all’ambiente Walter Caredda.

