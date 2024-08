Più che un cartello di attraversamento pedonale sembra un monumento all’incuria. In vai sant’Ignazio da mesi le erbacce ricoprono completamente il cartello blu sul marciapiede. A ridosso di una casa fatiscente (con muri a rischio crollo ma anche in questo caso tutto tace), il palo è nascosto completamente dall’erba secca nell’indifferenza generale. Nessuno intervento per un minimo di decoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA