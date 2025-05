Le erbacce circondano città e frazioni 

La stagione calda è alle porte, la vegetazione cresce di pari passo con la colonnina di mercurio: ogni giorno più alta, più secca, più pericolosa. Ma a pochi giorni dall’inizio della campagna regionale antincendi, fissata per il primo giugno, Oristano e le sue frazioni restano soffocate da sterpaglie e incuria.

Marciapiedi invasi dall’erba, lotti privati dimenticati da mesi. E anche il Comune, che dovrebbe dare il buon esempio, sembra arrancare.

Il “caso Silì”

È Silì a offrire, si fa per dire, l’immagine più eloquente: il campo sportivo, oggetto di una recente riqualificazione, si trova completamente inghiottito da sterpaglie alte oltre un metro. Il verde acceso del manto sintetico contrasta in modo quasi grottesco con il giallo spento delle erbacce secche e le tribune sono praticamente irraggiungibili. «È assurdo vedere un impianto nuovo, funzionale, immerso in una giungla. C’è il timore che alla prima scintilla succeda l’irreparabile», commenta un residente.

Il cantiere intanto è quasi completato, manca ancora qualche dettaglio prima della consegna ma di operai neppure l’ombra e il rischio che la struttura, attesa da anni, finisca nel mirino dei vandali prima ancora di essere affidata in gestione, spaventa non poco e non dovrebbe far dormire sonni tranquilli alla Giunta Sanna.

Zone a rischio

Tornando al verde, quello che invade e non decora, in città si alternano zone ben curate ad altre più critiche, come quella intorno ai palazzi della Prefettura. Proprio dove pochi giorni fa il prefetto ha riunito i sindaci del territorio per richiamarli al dovere sulla prevenzione e la pulizia dei terreni, la vegetazione secca abbonda.

In via Ancona un altro scenario desolante: la strada interna, che conduce al parco di via dei Mille, è letteralmente invasa da rovi e sterpaglie. Laddove gli operai sono intervenuti, hanno lasciato sul posto i residui dei tagli, offrendo un habitat perfetto a zecche, blatte, zanzare e insetti di ogni genere.

L’assessora

«Gli sfalci antincendio sono già partiti - assicura l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda - l’impresa sta procedendo in tutte le aree, dando precedenza ai contesti periurbani. L’area di Silì è in programma per i prossimi giorni, in quanto necessario coordinarsi con il cantiere presente nell’area».

Il servizio

Il servizio di sfalcio e decespugliamento riguarda aree incolte per circa 211mila metri quadri e pertinenze stradali per un’estensione totale di 96 chilometri. Il servizio, dopo la rinuncia della società in house Oristano Servizi, è stato affidato alla ditta esterna l’Alberghina Verde Ambiente di San Gavino Monreale, l’unica ad aver risposto all’invito dell’Amministrazione civica attraverso il portale SardegnaCat. Il servizio avrà un costo di cinquantamila euro che saranno disimpegnati dal capitolo di bilancio dell’anno in corso a favore della partecipata comunale.

Il tempo stringe e il da farsi è tanto per il Municipio e per i privati che, secondo le prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, «devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione entro e non oltre il primo giugno di ogni anno e, successivamente, ogniqualvolta necessario fino al 31 ottobre».

