Le emozioni senza tempo attraverso i classici greci 

Contro l’analfabetismo emotivo, il Liceo classico porta in scena Emozioni senza tempo, nell’aula magna del Leonardo da Vinci. Attraverso i monologhi di Elena, Antigone, Didone, Enea, Medea ed Ecuba, le classi II, III, IV e V del liceo Cristoforo Mameli hanno fatto fare agli spettatori un viaggio nella complessità delle emozioni umane, attraverso un dialogo costruttivo e una profonda riflessione che accoglie identità e alterità. Sofocle, Euripide e Virgilio come punti di riferimento senza tempo, che aiutano ad andare a fondo nella complessità e comprendere la contemporaneità. Gli studenti hanno scelto in autonomia i testi e come rappresentare le emozioni, dagli abiti, realizzati poi dalla stilista Silvia Blumenthal, ai quadri plastici, alla musica, adattata e ideata da Andrea Rubiu. La professoressa Barbara Tavera, referente del progetto, è entusiasta del risultato ottenuto e spiega la scelta del tema: «A scuola si fa educazione emotiva ogni volta che entri in contatto con la letteratura, l’arte, il teatro, la musica. Ed è visibile l’impatto straordinario che hanno sui ragazzi. Se ne innamorano, diventano consapevoli. Il fine del laboratorio, che era proprio quello di metterli in contatto con le loro emozioni attraverso la mediazione della letteratura e del teatro, è stato pienamente raggiunto». (p. cam.)

