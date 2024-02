Le emozioni raccontate dai bambini 

Grande soddisfazione per la classe 1ª A della scuola primaria di via Palermo di Monastir che ha vinto il primo premio del concorso letterario Scrittori di Classe nella categoria “Felicità”. Il concorso prevedeva la stesura di un racconto fantasy collocato in una scuola e incentrato su un’emozione, sorteggiata fra tristezza, paura, felicità, disgusto, rabbia e sorpresa. «Noi — racconta Martina Pusceddu, insegnante di italiano che ha scritto il racconto insieme ai piccoli alunni — abbiamo pescato la carta della felicità. La trama è frutto delle idee proposte dai bambini che durante le lezioni io scrivevo alla lavagna».

In quelle ore è nata “La Salamandra e lo Yeti”, la storia di uno studente annoiato che somministra una pozione di felicità a tutta la scuola, salvata poi da un antidoto che restituisce a tutti le emozioni perdute. Dal progetto sono nate riflessioni importanti: «Il lavoro di scrittura – prosegue l’insegnante – è stato lo spunto per una riflessione condivisa non solo sulla felicità, ma anche sull’importanza di tutte le altre emozioni, senza le quali la nostra vita sarebbe povera e piatta».

I 24 alunni della I A non sono l’unica soddisfazione per l’istituto di via Palermo: quelli della 5ª A con il loro racconto si sono classificati tra i primi 10 racconti in gara per la categoria “Disgusto”.

