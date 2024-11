Le emozioni della vita di Rombo di tuono 

Non è solo una ricorrenza, ma è un dono. Oggi è il giorno del compleanno numero 80 di Gigi Riva e questa “Football Week” è un abbraccio lungo appunto ottant’anni, un intreccio di memorie e racconti che fanno vibrare il cuore di tutti, non solo in città. Iniziata martedì, questa settimana speciale non celebra semplicemente un compleanno, ma racconta l’anima di un uomo che ha cambiato il volto del calcio e che, soprattutto, ha lasciato un’impronta indelebile in una terra che lo considera figlio. Gigi è sempre stato molto più di un calciatore: è l’eco di una Sardegna fiera, è il sorriso di chi trova nel calcio qualcosa di eterno.

In una Manifattura Tabacchi brulicante di curiosità e ammirazione, si è alzato il sipario sulla mostra-evento "Luigi" - ideata dal regista Giorgio Pitzianti - che è molto più di una celebrazione sportiva. All’ingresso il pubblico viene accolto con un’area dedicata al calcio di strada: sfide uno contro uno, due contro due, piccole arene dove giovani e meno giovani si confrontano con la grinta e l’istinto, lo stesso che Riva ha sempre portato in campo. Qui, il calcio si spoglia di qualsiasi artificio e torna alla sua essenza, all’adrenalina pura, ai gesti che nascono spontanei. Un richiamo alla semplicità del gioco.

I murales

Lo spazio delle “Officine” si riempie di immagini e ricordi: i murales, testimoni silenziosi del legame eterno tra Gigi e la sua Isola, ritraggono i momenti di gloria di “Rombo di Tuono” e punteggiano l’Isola: da Cagliari a Perdasdefogu, fino a Chiaramonti e San Gavino, passando per Ussaramanna, Gadoni, Quartucciu, Genuri, San Gavino e Musei. Ogni murale è un tributo che risuona nei colori delle strade.

Ma il viaggio più intimo, quello che porta davvero alla scoperta dell’uomo dietro il mito, si trova al primo piano della Manifattura. È qui che inizia un percorso profondo, un tuffo nel passato che porta il visitatore nel 1944, anno in cui Luigi Riva veniva al mondo a Leggiuno, tra le braccia di mamma Edis e papà Ugo. Oggetti che parlano di lui – una culla, le calzine bianche, il primo pallone e persino un barattolo di latta – ricostruiscono l’infanzia di un bambino che calciava qualsiasi cosa gli capitasse a tiro per strada. Ed è lì, tra ricordi di famiglia e cicatrici di vita, che Riva è diventato ciò che tutti noi conosciamo: un uomo forgiato da dolori e perdite precoci, che hanno plasmato il suo carattere e scolpito il suo destino.

Cinema e musica

La giornata è stata un crescendo di emozioni: al Notorious Cinemas è stato proiettato “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, il docu-film di Riccardo Milani. Chiudendo il cerchio, una serata di musica e aneddoti, guidata da Veronica Baldaccini ed Egidiangela Secchi, ha animato il locale Doppio Malto, dove la voce di Chiara Effe ha accompagnato il pubblico in un viaggio poetico, tra pensieri e aneddoti che ricordano il campione. «Già prima di arrivare qui, Gigi era per me una figura molto importante. Conoscevo il valore che aveva non solo per Cagliari ma per l'Italia», ha detto il calciatore rossoblù Nicolas Viola, «due anni fa quando ho vestito questa maglia ho sentito cose forti a livello dell'anima: sono orgoglioso di esserci oggi, voglio ricordarlo con un sorriso e vorrei ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per Cagliari e non solo».

