«Le emergenze? Fuoco e furti» 

«Oggi le campagne di Nuoro sono cambiate. Il problema dell’abigeato non è un’emergenza come un tempo, ma i furti nella case coloniche dell’agro e gli incendi lo sono eccome. Credo che il nostro lavoro non solo sarà utile per tutti, ma anche necessario». Ha l’entusiasmo di un ragazzino Lallo Manca. A un’ora dalla nomina da parte del Consiglio comunale nel ruolo di capitano della costituenda compagnia barracellare di Nuoro, dice: «Ora speriamo ci dotino subito di una sede».

Nomina consiliare

A dare il ruolo di capitano a Gerardo Manca, che tutti in città conoscono come Lallo, il consiglio comunale, con votazione a scrutinio segreto. La compagnia barracellare del Comune di Nuoro, è stata istituita formalmente l’anno scorso, a dicembre il bando per le candidature del capitano. Due gli aspiranti, ieri è stato eletto Lallo Manca, classe 1942, che ha raccolto 16 preferenze su 20 votanti. Due voti sono andati all’altro candidato, Franco Ruiu, 49 anni, mentre due sono state le schede bianche.

Manca, nuorese, dal 1976 è titolare di un’armeria in città. Rappresentante dell’amministrazione provinciale di Nuoro nel Comitato faunistico e docente nel secondo corso coadiutori nell’attività di controllo della fauna selvatica, dal 1976 è anche componente del comitato provinciale della caccia. È iscritto all’albo dei periti ed esperti della Provincia di Nuoro ed è consulente della Procura della Repubblica e del tribunale di Nuoro dal 1990. Dal 1995 è ausiliario di polizia giudiziaria in armi e munizioni. Insomma un esperto e profondo conoscitore anche delle dinamiche delle campagne e dell’Ortobene.

Volontari da reclutare

Nominato il capitano, ora si procederà alla scelta dei volontari che costituiranno la compagnia. Verranno selezionati tra chi risponderà al bando che il comune pubblicherà a giorni. «Servirà come minimo una trentina di persone – spiega Manca – se pensate che un Comune come San Teodoro ha 220 barracelli. Il nostro compito andrà dall’Ortobene all'agro, Prato Sardo, città Giardino e Predas Arbas, ma anche Su Grumene, Predas Arbas, e così via. C’è tanto da lavorare».

L’amministrazione

«Le compagnie barracellari svolgono un importante compito di vigilanza, ora anche Nuoro avrà uno strumento in più per la sicurezza e il controllo del territorio» ha sottolineato il sindaco Andrea Soddu invitando l’altro candidato, Franco Ruiu, a far parte della compagnia, «così da maturare ulteriori competenze che un giorno gli consentiranno di guidarla».

