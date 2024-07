«Le élite contro di me, ma batterò Trump» 

WASHINGTON. Doveva essere il vertice del suo trionfo internazionale per aver resuscitato e rilanciato la Nato dopo le minacce del suo predecessore Donald Trump. Invece il summit dell’Alleanza che inizia oggi a Washington rischia di essere il canto del cigno per Joe Biden. Il presidente continua a respingere i crescenti appelli pubblici e privati a ritirarsi dopo il disastroso dibattito tv con Trump, che ha confermato dubbi sulla sua senescenza. «Voglio che sappiate, nonostante tutte le speculazioni sulla stampa e altrove, che sono fermamente impegnato a restare in questa corsa, a correrla sino alla fine e a battere Donald Trump», ha scritto ai parlamentari democratici. Poi, in un intervento a sorpresa su Msnbc, ha liquidato come «élite» i suoi critici, sfidandoli a «correre contro di me alla convention: l’elettore medio mi vuole ancora presidente. Non vado da nessuna parte. Ho battuto Trump l’ultima volta e lo batterò anche stavolta». E, intanto, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre fa sapere che il presidente «non è sotto trattamento per il Parkinson», aggiungendo di non poter confermare perché uno specialista del Parkinson abbia incontrato il medico della Casa Bianca all'inizio di quest'anno. L’impressione è che nel partito e tra i donatori cresca la fronda anti Biden, ma si prenda tempo per non azzopparlo nel mezzo del vertice Nato e per studiare una exit strategy che non divida i dem tra chi punta su Kamala Harris e chi preferisce mini primarie, per selezionare il nominato alla convention di Chicago a metà agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA