Le Eccellenze d’Ogliastra fanno squadra 

Cooperazione, elemento irrinunciabile per il salto di qualità per affrontare i mercati internazionali. Ci credono le imprese ogliastrine del paniere “Eccellenze d'Ogliastra”. Del tema si è discusso a Lanusei al frantoio oleario de S’Arcu e susu, nell’incontro dedicato alla promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dell’Ogliastra. La giornata, moderata da Michele Ruiu, presidente del distretto rurale Ogliastra, ha visto la presenza di Patrizio Re, presidente dei piccoli proprietari e coltivatori d'Ogliastra e capofila del progetto “Eccellenze d'Ogliastra”. Agostino Curreli dell'Agenzia Argea ha discusso delle opportunità per i piccoli coltivatori non professionali di inserirsi nella filiera di produzione agricola attraverso il sistema cooperativo. Gian Franco Satta, assessore regionale all'Agricoltura, ha illustrato il ruolo delle reti d’impresa nella promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari della Sardegna. «La collaborazione tra aziende – ha osservato Satta – può portare a un miglioramento nella qualità e nella competitività dei prodotti locali».

Esempio

Il progetto “Eccellenze d'Ogliastra” è un esempio concreto di questo spirito: nasce per realizzare una filiera di prodotti agroalimentari del territorio, in grado di soddisfare le esigenze del consumatore e valorizzare le piccole produzioni che rischiano di scomparire a causa della massificazione del mercato. Con un occhio la mercato turistico che apprezza la gastronomia ogliastrina.

Gli artefici

La Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d'Ogliastra di Lanusei è capofila, i marchi presenti sono: Panificio Ferreli di Lanusei, Cantina Gebelias di Loceri, Apicoltura Marco Demuro di Loceri, Azienda agricola FruSec di Loceri, Azienda agricola Caterina Meloni di Lanusei e la Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d'Ogliastra di Lanusei. Altre aziende entreranno a farne parte nei prossimi mesi. Per raggiungere questo obiettivo, la filiera sta utilizzando diverse forme di vendita e interazione. Sono coinvolti nel progetto gli operatori del settore HO.RE.CA., che comprende hotel, ristoranti, scuole, supermercati, mense scolastiche e aziendali e Gruppi di Acquisto Solidale.

