Le eccellenze della Sardegna alla fiera “TuttoFood” di Milano  

Due colossi dell’agroalimentare sardo si mettono in vetrina per tre giorni al “TuttoFood” di Milano, una delle fiere internazionali più importanti del settore. Da ieri e fino a giovedì prossimo il consorzio del Pecorino romano e Latte Arborea saranno infatti protagonisti in due stand per esaltare la qualità delle produzioni casearie regionali.

«Il nostro è, in tutte le fiere, uno degli stand in assoluto più visitati», dice il presidente del Consorzio Romano, Gianni Maoddi. «Sarà anche l’occasione per esplorare nuovi mercati epotenziare la presenza su quelli in cui siamo già presenti, per miglioraresempre di più la ricaduta economica sulla filiera e sull’intero territorio diproduzione».

Anche Latte Arborea ha scelto “TuttoFood” per presentare le novità di prodotto e di comunicazione del 2023 e condividere con gli operatori il piano industriale e le strategie distributive dei prossimi anni, accogliendo anche nella tarda mattinata di ieri il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. «”TuttoFood” rappresenta una fiera altamente strategica per Arborea – spiega il management della Cooperativa – e l’obiettivo è valorizzare ulteriormente la filiera tutta sarda del nostro latte, sia nel mercato regionale che in quelli nazionale ed estero».

