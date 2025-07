Le eccellenze del territorio nel Wine Tuna Experience 

Vino Carignano del Sulcis, tonno di corsa pescato nella tonnara dell’Isola Piana, musica d’autore: sono gli ingredienti del Carloforte Wine Tuna Experience che sabato prossimo animerà la storica tonnara di La Punta, a Carloforte.

Le eccellenze del territorio che si incontrano per celebrare e promuovere il Sulcis Iglesiente in una location storica, luogo di lavoro e fatica, ma anche spazio culturale di promozione. La terza edizione della rassegna è organizzata dalla Pro Loco di Carloforte e dalla Carloforte Tonnare Piam, finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna.

L’appuntamento

L’appuntamento per il 12 luglio è alle 20.30, i biglietti sono in prevendita presso la Pro Loco di Carloforte. La degustazione prevede un bicchiere di Carignano accompagnato da un piatto a base di tonno rosso della tradizione culinaria locale e tonno grigliato cucinato dai tonnarotti della ciurma della Piam, che hanno archiviato di recente la stagione di pesca 2025.

Il sapore deciso del tonno e il bouquet intenso del Carignano si sposano alla perfezione, celebrando due delle eccellenze enogastronomiche del Sulcis.

Per condire il tutto, nello spazio della tonnara risuoneranno le note del “Superlatin Sextett”, sei musicisti con la direzione musicale di Paolo Nonnis: piano, basso, batteria, timbales, congas e cantante solista per animare la serata. A seguire dj set con Angelo Fraternali.

L’organizzazione

«Il nostro territorio», dicono gli organizzatori, «è legato indissolubilmente ai protagonisti di questa rassegna: il vino Carignano e il tonno di corsa che racchiudono nei loro sapori le sfumature infinite di una terra generosa e affascinante, ancora tutta da scoprire. Sulla scia del grande successo del Girotonno continuiamo a scommettere su Wine Tuna Experience perché si faccia ambasciatore di questo messaggio e diventi il nostro biglietto da visita in Italia e nel mondo».

Le tonnare, simbolo di storia, lavoro e tradizioni plurisecolari, sono sempre più un volano di cultura e promozione turistica, baluardo antico di un’attività produttiva che resiste nel tempo. Il Comune di Carloforte, con la stessa società Piam, ha presentato la candidatura delle tonnare del Mediterraneo, capofila Carloforte, come patrimonio culturale immateriale mondiale dell’Unesco. Durante il Girotonno si è svolta una conferenza con esperti nazionali a supporto della candidatura. Nei giorni scorsi il Club dell’Unesco di Cagliari ha visitato la tonnara di La Punta.

La formula

L’attenzione verso le tonnare è in crescita, non solo come sede dell’attività produttiva da cui arriva il prelibato tonno rosso ma anche come spazio di cultura e promozione del territorio, in grado di attrarre tanti visitatori. È dei giorni scorsi, a Portoscuso, il successo di Calici in Tonnara nell’antica tonnara di Su Pranu, che ha celebrato vini e tonno rosso nel weekend appena trascorso. Sabato prossimo va in scena la terza edizione del Carloforte Wine Tuna Experience, per celebrare i sapori e i profumi del Sulcis in un luogo che sa di storia e tradizioni immutate, a due passi dal mare, dove il lavoro dei tonnarotti si trasforma in eccellenza gastronomica che gira il mondo.

