Le eccellenze del mare sardo in vetrina a Barcellona 

Bottarga e molluschi di Olbia, tonno di Carloforte e Portoscuso e ostriche di Tortolì: progetti di acquacoltura e un’intera filiera in vetrina al Sea Food di Barcellona, la più grande fiera europea dei prodotti del mare che si è conclusa ieri nella città catalana.

Nello spazio espositivo italiano c’era anche lo stand della Regione Sardegna, con altri quattro stand di altrettante aziende sarde del settore: la Piam Carloforte Tonnare, l’Althunnus di Portoscuso, la cooperativa Pescatori di Tortolì e la cooperativa Molluschicoltori di Olbia. In visita a Barcellona sono arrivati anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta. «Come Regione abbiamo partecipato attivamente alla fiera Sea Food per testimoniare i nostri prodotti unici e d’eccellenza, oltre che per presentare lo studio sull’acquacoltura - ha detto l’assessora Satta - è un evento molto importante che mette in contattoef compratori e venditori da tutte le parti d’Europa e del mondo». Nello stand della Sardegna è stato organizzato anche uno show cooking con uno chef sardo, Pasquale Casula, da anni a Barcellona: la fregola sarda e la degustazione delle ostriche ogliastrine hanno deliziato i visitatori. «La fiera Sea Food è un appuntamento significativo per presentare le eccellenze ittiche della Sardegna - dice Gerolamo Solina, commissario straordinario di Laore - inoltre mette in contatto i buyer internazionali con gli operatori, valorizzando non solo l’itticoltura. Attraverso questo settore emerge la capacità dei nostri giovani di creare posti di lavoro legati alle attività del nostro mare che può contare su acque incontaminate e prodotti d’eccellenza». Tre giorni di fiera che lasciano soddisfatte le aziende presenti. «È stata un’iniziativa ben organizzata, con il fondamentale sostegno delle istituzioni e la presenza del ministro e dell’assessore regionale>, dice Pier Greco, della Piam Carloforte Tonnare. Buon riscontro anche per Andrea Farris dell’Althunnus Tonnare Sulcitane di Portoscuso. «Sono stati tre giorni molto interessanti - dice - a contatto con gli operatori di tutto il mondo, una vetrina eccezionale».