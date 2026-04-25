Le due vite di Plinia, voce di neve 

La neve le ha insegnato il silenzio, la musica lo ha riempito. E il canto le ha restituito sé stessa. Papà suona la chitarra, zio è il bassista dello storico gruppo “Il Profilo”, le ispirazioni arrivano soprattutto dalla musica oltreoceano. «Mio zio viaggiava per il mondo sulle navi e quando rientrava a casa ci portava in dono dischi, cassette, cd: Led Zeppelin, The Clash, Dire Straits. Il sogno di diventare una cantante ce l’ho sempre avuto, ma sembrava irrealizzabile, non ci ho mai creduto abbastanza», ricorda Plinia Tangianu, di Triei, oggi una delle voci jazz più riconoscibili e apprezzate del panorama dublinese, frontwoman della band The Jaffa Cakes, insegnante di canto, speaker e guida motivazionale.

Il viaggio

Ma prima di arrivare a tutto questo, come sempre, il percorso è imprevedibile. Plinia adora la neve, qui, dove l’inverno è più un’idea che una stagione. Se ne innamora a 5 anni, quando la vede per la prima volta in montagna, insieme ai genitori. Da quel momento, tutti gli anni, torna a fare la settimana bianca e impara a sciare. «Quanta bellezza nel manto bianco, mi incantavo a guardare i dettagli di ogni singolo fiocco di neve. Così mi sono avvicinata allo snowboard e per 15 anni sono andata sulle piste, insieme ad un maestro ho imparato le tecniche fino a diventare molto brava. Era diventato il mio obiettivo», ricorda. Lavora negli hotel durante le stagioni invernali, fa sacrifici, si allena ogni giorno. Finché qualcuno le dice che è pronta: può diventare maestra di snowboard. Un brutto incidente durante l’esame spezza quel sogno, per sempre.

Tutto crolla, il dolore diventa silenzio e Plinia si perde, la vita non ha senso. «Era la mia ultima possibilità a causa del limite di età, il mio sogno era morto, e anch'io ero morta dentro – ricorda. Un anno dopo sono andata a Dublino per una piccola vacanza con un’amica, ero molto triste ma sono rimasta affascinata dal grande numero di musicisti che suonavano dal vivo. Una luce si è accesa. Ho capito che dovevo trasferirmi subito». Torna a casa, lascia il lavoro in hotel e a gennaio del 2015 si trasferisce a Dublino: nevica, lo interpreta come un segno. «Dopo tanto tempo, mi sono sentita di nuovo emozionata. Ho capito che potevo tornare al sogno che avevo da bambina: diventare una cantante professionista».

Ricominciare

È l’inizio della sua seconda vita. Trova un’insegnante di canto e studia senza sosta, si impegna in un corso di tecnica vocale e nel 2016 fonda la sua band, con la quale calca i palchi d’Italia, Irlanda, Spagna, Austria, Nuova Zelanda, Australia. Diventa insegnante di canto. «La musica mi ha salvata da quel pozzo nero in cui ero caduta. Il canto aiuta a sentirsi meglio, a diventare più sicuri di sé, a ritrovare la gioia, è questo che insegno ai miei allievi». Nel 2024 Plinia è tornata in Triei e continua ad insegnare canto online, anche ai suoi ragazzi irlandesi. Ha tanti progetti.

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