Le due reporter escono dal carcere senza velo, incriminate di nuovo 

Teheran. Solo una parvenza di libertà, durata forse meno di 24 ore, quella concessa alle due giornaliste iraniane che tra i primi avevano denunciato la morte della giovane Mahsa Amini nel 2022 e che per questo erano rimaste detenute per 17 mesi nel famigerato carcere di Evin. Nemmeno 24 ore dopo essere state rilasciate su cauzione, sulle reporter Niloofar Hamedi di 31 anni e Elaheh Mohammadi di 36 si è nuovamente abbattuta la scure del regime iraniano che ha aperto un nuovo caso avanzando nei loro confronti accuse per essere apparse senza hijab all’uscita dalla prigione.

Capo scoperto o “malvelato”, segno di vittoria e sorriso fiero: così si erano fatte riprendere e fotografare le due reporter appena fuori dal carcere a Teheran, accolte da amici e familiari. Le immagini condivise subito sui social hanno fatto il resto. La Corte d’appello aveva acconsentito al rilascio con una cauzione di 100 miliardi di rials per ciascuno, poco più di 2mila euro: le due fotoreporter - Hamedi per il quotidiano riformista Shargh e Mohammadi per il quotidiano Ham-Mihan - erano state condannate a ottobre a 13 e 12 anni di carcere per «collegamento con uno Stato ostile (gli Usa)». Gli altri capi di accusa sono «raccolta e collusione contro la sicurezza nazionale» e «propaganda contro il sistema». Il rilascio tuttavia non cancella la condanna, così che secondo la legge Hamedi dovrà comunque scontare sette anni e Mohammadi sei.

Inoltre è arrivata anche una nuova condanna per la premio Nobel Narges Mohammadi che si trova in carcere per scontare 12 anni: un tribunale l’ha condannata a un’ulteriore pena di oltre un anno di carcere con l’accusa di propaganda contro la Repubblica islamica mentre era detenuta.

