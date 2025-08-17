Le due facce di piazza Matteotti 

Più che una piazza sembra un non luogo. Di giorno è un biglietto da visita per la città, crocevia di turisti che si affacciano in centro e di cagliaritani e non che sbucano dalla stazione di treni e bus per raggiungere università, uffici, attività commerciali: il cuore della città. Di notte è zona di risse, aggressioni (l’ultimo accoltellamento la vigilia di Ferragosto), spaccio di droga. Inaugurata il 26 febbraio scorso, la nuova piazza Matteotti, tirata a lucido dopo un anno e mezzo di lavori, sembra essere tornata quella di prima: un luogo che sfugge alle regole, una zona di incontri di piccoli gruppi di persone con vari problemi (l’alcol, ma non solo), uno spazio difficile da attraversare per il senso di insicurezza che restituisce.

Un ibrido

«Piazza Matteotti è ancora un ibrido, la riqualificazione fatta finora è soltanto una parte», spiega Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere dei cittadini (delega ai Servizi sociali). Mancano, per esempio, i lavori della metro (capolinea) ma soprattutto il centro intermodale. «In piazza Matteotti si aggregano persone che hanno diversi problemi ed esigenze, nostro obiettivo è mettere in campo una serie di azioni coinvolgendo il Comune, la Asl, la Prefettura, la polizia locale per affrontare e risolvere il problema». Detto diversamente: «Non risolviamo nulla spostando le persone da piazza Matteotti in un altro luogo», spiega l’assessora Puddu. Né può essere sufficiente solo l’azione delle forze dell’ordine, che puntualmente intervengono. Serve altro. «Intanto serve non generalizzare il problema», spiega ancora l’assessora. «Serve un raccordo con tutte le istituzioni, con la Asl, per esempio, stiamo cercando di lavorare in maniera da realizzare unità mobili socio sanitarie integrate. E, nel patto per la sicurezza della città, in accordo con le altre istituzioni, attiveremo un numero di pronto intervento sociale dove il Comune si mette a disposizione delle forze dell'ordine, degli ospedali per intervenire subito nell’emergenza, ma anche uno strumento che darà ai cittadini la possibilità di fare le segnalazioni», aggiunge.

La riqualificazione, che tra gli obiettivi aveva anche quello di “liberare” piazza Matteotti dal degrado, è durata poco. I lavori hanno trasformato la piazza. Nuove aiuole curate, nuovi vialetti e arredi urbani, un nuovo sistema idraulico con giochi d’acqua hanno abbellito quello spazio La riqualificazione dunque c’è stata. Per alcuni, però, è stata solo un processo di estetica. Sotto al tappeto della riqualificazione, i problemi sono rimasti.

Piazza del Carmine

Una contraddizione simile a piazza Matteotti si vive in piazza del Carmine. Lì non c’è stata nessuna riqualificazione urbana, ma nonostante lo sforzo dell’amministrazione di rendere viva la piazza con eventi culturali, d’arte e di spettacolo (oltre una cinquantina durante l’estate), che animano la piazza con i bambini, le famiglie, i ragazzi, gli anziani, ogni giorno, finiti gli eventi, risse aggressioni, spaccio e degrado si riprendono la piazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA