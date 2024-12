Le due capoliste sul cammino di Sarlux e Cus 

Sono affiancate al quinto posto Sarlux Sarroch e Cus Cagliari, accomunate da due vittorie di fila e dal medesimo spessore delle avversarie di stasera, le due capolista Mantova e San Donà di Piave. L’ultima di andata della Serie A3 di volley è come un bivio: una vittoria consentirebbe a entrambe di avvicinare le zone più nobili, un risultato diverso le lascerebbe nella mischia del centro classifica.

La Sarlux Sarroch torna al Palazzetto di Via Giotto (alle 17,15) dopo due vittorie in trasferta e affronta Il Gabbiano Mantova reduce dal tracollo interno con Belluno. Il coach Camperi ha trovato un nuovo assetto dopo l’inserimento nella rotazione iniziale di Nasari e Lusetti. Nella tarda serata il Cus tenterà lo sgambetto al San Donà, tornato sabato scorso alla vittoria dopo due ko. I cagliaritani nelle ultime due vittoriose partite hanno dimostrato di saper gestire i momenti complicati, come il tie break con Acqui Terme e l’infinito secondo set con Brugherio.

Serie A2 femminile

Dopo cinque vittorie consecutive l’Hermaea Olbia stasera ha il compito di difendere in trasferta il quarto posto nella seconda giornata di ritorno contro l’Esperia Cremona, appena sorpassata in classifica dalle ragazze del coach Guadalupi.

Serie B

Vale doppio il match della serie B1 femminile tra Capo d’Orso Palau e Volano Trento. Stasera al Pala Andreotti (alle 18) si gioca per il secondo posto, in discussione dopo la sconfitta della formazione trentina sabato con Legnano.

Aria di derby nella B2 femminile. Oggi al Pala Coni “B” (alle 19) c’è la sfida tra Pan Alfieri e La Smeralda Ossi. La squadra cagliaritana vincendo a Como ha messo in chiaro ambizioni e stato di grazia. Il Garibaldi la Maddalena oggi a Castellanza cerca la quarta vittoria consecutiva contro il Duo Volley. L’Audax Quartucciu ospita al Pala Beatrice il Volley Como (alle 17): sono entrambe reduci da tre sconfitte di fila, ma la squadra di Cadoni, ultima, deve muovere la classifica. Stesso obiettivo per la Pallavolo Decimomannu in serie B maschile: al Palazzetto (16,30) altra sfida da non fallire contro la Virtus Roma.

