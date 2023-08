Le due cagliaritane sono già allestite 

Estate di lavoro per la dirigenza di Marcozzi e Quattro Mori. Risultato, squadre per la prossima stagione già pronte, i campionati di serie A1 maschile e femminile di tennistavolo e le coppe europee potrebbero iniziare anche domani.

Novità nel Quattro Mori, affidato a Stefano Curcio, che riparte dalla Champions League. La vittoria nell’ultima Europe Cup femminile l’ha proiettato al sesto posto nel ranking europeo, che vale l’accesso al secondo turno della massima competizione europea. Del trio vincente resta la rumena Tania Plaian. Andreea Dragoman, per esigenze della Nazionale raggiunge a Castelgoffredo la sua capitano Bernadette Szocs. Ai saluti la nigeriana Edem Offiong. Dalla Russia arriva la ventenne Elizabet Abraamian, campionessa nazionale in carica. Prima esperienza in Italia per la cinese Wu Xinxin, classe 2002. In cerca di riscatto l’azzurra Arianna Bariani, 21 anni, numero 10 del ranking italiano (quarta nel 2022). Ulteriore obiettivo i playoff della serie A1, al via con sei squadre e senza retrocessioni.

Volti nuovi nella Marcozzi del coach Massimo Ferrero, che ha salutato Amato, Ivonin e Pande. Confermato il cubano Campos, che ha nel mirino le Olimpiadi di Parigi, e che accoglierà il cinese Sun Shiyu, classe 2000, ultima stagione in Polonia, e il promettente diciottenne torinese Federico Vallino Costassa, numero 12 nel ranking italiano. Pronti a rispondere presente e dare il loro apporto, il brasiliano con passaporto italiano Humberto Manhani, 34 anni, il confermato portoghese Enio Mendes, 38 anni, e lo svedese Viktor Brodd, classe 1990, scudetti in Svezia, Spagna e Olanda.

La Marcozzi B, che milita in A2 si affida ancora a Fabio Ferrero. Ritrova Maxim Kuznetsov, di ritorno da Nulvi. Confermato Lorenzo Martinalli, c’è attesa per il ventiduenne rumeno Darius Toma.

