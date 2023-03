Le due Aprilia dettano il passo 

Doppietta Aprilia anche nelle seconde libere MotoGP del Gran premio d'Argentina. Rispetto alla FP1 i due piloti spagnoli si sono scambiati le posizioni, con Aleix Espargarò (1'38"518) davanti a Maverick Viñales, staccato di 162 millesimi. Seguono le Ducati di Marco Bezzecchi, Luca Marini, Johan Zarco e Francesco Bagnaia, sesto a 426 millesimi. Nei primi 10, che accedono direttamente alla Q2 di oggi, anche Jorge Martin, Nakagami, Morbidelli e Rins. In netto ritardo la Yamaha di Fabio Quartararo, solo quattordicesimo.

Sulla pista di Termas de Rio Hondo, le moto di Noale avevano dominato anche le prime prove della top class. Il più veloce era stato Viñales, in 1’39”207, quasi tre decimi avanti rispetto al connazionale Aleix Espargarò.

Il programma

Oggi alle 15.05 le ultime libere, poi alle 15.45 le qualifiche della MotoGP. Quindi, alle 19.55, la Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, anche in chiaro su TV8). Domani le gare del Gp d’Argentina alle 16 (Moto3), 17.15 (Moto2) e 19 (MotoGP) Tutte in diretta s8u Sky Sport e in differita di 2 ore e 5 minuti su TV8 in chiaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA