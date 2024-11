Le due Americhe che si detestano: chi vincerà? 

New York. I sondaggi fanno girare la testa, un giorno danno per vittoriosa la candidata democratica Kamala Harris, il giorno dopo Donald Trump. Salvo poi sottolineare che comunque si gioca entro ampi margini di errore, quindi sbagliare è concesso. Queste elezioni, le più controverse e costose di sempre, serrate ormai fino all’ultimo giorno, fanno scricchiolare anche le certezze dei supporter più decisi. Secondo uno studio dell’American Psychological Association, per sette americani su dieci la politica è oggi la prima fonte di stress. Fortunatamente il 5 novembre è vicino e milioni di cittadini hanno già espresso la loro preferenza, grazie al meccanismo del voto anticipato.

«Sono preoccupata, a volte penso che ce la faremo a volte no», ripete praticamente ogni giorno Olivia. Vive a New York, roccaforte democratica che l’ex presidente repubblicano, nelle sue manie di grandezza, sogna di espugnare. Trump ha voluto chiudere simbolicamente la campagna proprio nella sua città, accolto da un Madison Square Garden sold out. «Sono venuti a portarci in casa la retorica più becera: anti-immigrazione, anti-abortista, anti-democratica, anti-woke», si lamenta, sintetizzando il pensiero di ogni progressista della metropoli.

I litigi

La verità è che queste due Americhe, quella repubblicana e quella liberale, non si riconoscono più e non si parlano, se non per litigare. «Spazzatura», ha definito Joe Biden il popolo di Trump, in risposta al comico che al comizio newyorkese aveva così chiamato l’isola di Portorico. Una gaffe, quella del presidente in carica, che potrebbe portare via voti alla vice Harris, che qualche giorno fa nella sua arringa finale a Washington, aveva invece voluto lanciare un messaggio “di gioia” e di unità: «Lavorerò anche per chi non ha votato per me».

Sono due Americhe che hanno paura l’una dell’altra. Basta girare un po’ il Paese, attraversare gli stati in bilico dove i candidati stanno investendo la maggior parte di tempo e denaro, per cogliere la visione distopica di entrambe le parti. Sono d’accordo solo su una cosa: a rischio c’è il futuro della Nazione. Per colpa di chi? Del ticket Harris-Tim Walz o di quello Trump- J. D. Vance, a seconda della casacca. «Kamala fa parte dell’amministrazione che ci ha reso più poveri», urlano i supporter Maga. Non la chiamano mai per cognome, in un atteggiamento sessista teso a sminuirla. «Ha permesso l’invasione degli immigrati (gli anni di Biden hanno conosciuto un numero record di arrivi attraverso i confini). Gli illegali ci rubano il lavoro e portano crimine e droga. E lei fa finta di non esserne responsabile», racconta Charles, un uomo sulla settantina che ho incontrato in Michigan, cuore pulsante dell’industria automobilistica, che un tempo era saldamente blu, ma che nel 2016 ha votato per Trump (e che Biden ha ripreso nel 2020 per una manciata di voti).

I sindacati

«La sinistra pensa a traviare l’identità dei ragazzi a scuola; il loro problema è far giocare gli uomini nelle competizioni delle donne, non che le persone fatichino a fare la spesa, a crescere i figli. E poi con loro al potere, ci sono sempre guerre, mentre con Trump no», dice un gruppo di operai incrociati in un bar a Warren, città di blue collar impiegati nelle fabbriche di automobili. Anche se il più potente sindacato dei metalmeccanici ha dato l’endorsement ufficiale a Harris, è ampia la frangia di chi non voterà per lei.Che sia a Detroit, dove gli stabilimenti delle Big Three (General Motors, Ford e Chrysler) segnano il paesaggio; o le zone rurali della Pennsylvania, la cui economia è incentrata soprattutto sul fracking; o uno stato di confine come l’Arizona, il mantra è lo stesso per tutti.

Le differenze

Vincerà l’ex presidente dunque? Non è detto, perché negli stessi stati, un numero di persone quasi identico pensa l’opposto. Il popolo democratico vive soprattutto nelle aree urbane, ha un alto grado di istruzione. È un elettorato che vanta più donne, afroamericani, ispanici e giovani (anche se una parte potrebbe non votare, delusa dalla gestione americana della guerra a Gaza). Chiama il leader Maga «tiranno, instabile, un pericolo per la democrazia, un ricettacolo di odio, pronto a punire i nemici, a togliere i diritti, più che assicurarli». Come quelli riproduttivi delle donne, tema fondamentale in queste elezioni, come racconta bene Hally, con il marito all’uscita di un diner, sempre in Michigan. In casa dem, però, serpeggia un’altra paura, la possibilità che se dovesse vincere la prima presidente donna di colore, l’altra parte possa non riconoscere il risultato delle elezioni e scatenare violenze peggiori di quelle del 6 gennaio del 2021, quando centinaia di supporter trumpiani assaltarono il Campidoglio, cuore della democrazia americana.

