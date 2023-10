Le dosi nascoste nella suola della scarpa 

Sono serviti degli appostamenti per capire dove venissero nascoste le dosi da vendere tra i giardini di via Brianza: i poliziotti della Squadra Mobile hanno così scoperto che Gabriele Scasseddu, 46 anni conosciuto per qualche vecchio precedente, aveva sistemato le bustine di cocaina nelle suole delle scarpe e in alcune aiuole. Alla fine i Falchi lo hanno bloccato, recuperando circa sei grammi di droga e arrestando l’uomo.

Il blitz è avvenuto mercoledì pomeriggio. Le informazioni raccolte dagli investigatori su un’attività di spaccio nelle vicinanze del mercato di via Quirra erano abbastanza precise. Così hanno seguito a distanza i movimenti del sospettato fino a bloccarlo e ritrovare le dosi di cocaina: alcune erano state appena cedute. Scasseddu, assistito dall’avvocato Roberto Peara, è in attesa del processo per direttissima.

