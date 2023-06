Le dosi di cocaina per i clienti vip: due in cella nel blitz 

Era finito in carcere nel 2021 in un’inchiesta sulla cocaina venduta alla “Cagliari bene”. Ma Danilo Spiga, 32 anni, finito poi in una comunità di recupero a Villamassargia, avrebbe continuato a condurre i suoi traffici: gli investigatori della quarta sezione della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo e hanno organizzato un blitz al termine di una possibile consegna di droga al complice Giampaolo Utzeri Contis (50 anni). I poliziotti, al momento dello scambio, sono intervenuti mettendo le mani su 180 dosi di cocaina (120 grammi in tutto) e 7.000 euro. I due (difesi dalle avvocate Herika Dessì ed Elena Pittau) sono così stati fermati e accompagnati in carcere: il giudice ha poi convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare nel penitenziario di Uta.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, durante gli appostamenti, gli scambi avvenivano utilizzando una fessura nel muro della comunità. Anche grazie al monitoraggio dell’auto di Utzeri Contis, si è scoperto che la cocaina veniva trasportata a Cagliari e venduta a clienti di un certo livello. Ma le dosi, come emerso durante le indagini, era destinata anche ai locali notturni del capoluogo ma anche di diversi centri del Sulcis Iglesiente.

La gestione, sempre secondo le accuse, era tutta di Spiga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari nella comunità terapeutica. Il 50enne, incensurato, era incaricato delle consegne: effettuava viaggi continui, percorrendo anche duecento chilometri al giorno. Poi ritornava a Villamassargia per consegnare i soldi incassati al 32enne. (m. v.)

