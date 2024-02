Le dosi di cocaina nascoste sul davanzale 

Il nascondiglio delle dosi era un davanzale di una finestra di una palazzina in piazza Medaglia Miracolosa. Quando il cliente arrivava, la “vedetta” lo mandava dal complice che gli lanciava la bustina per poi prendere i soldi. Un metodo notato dagli investigatori della Squadra Mobile dopo alcuni giorni di appostamenti con il blitz finale che ha portato in manette Mattia Camba, 33 anni, e Gabriel Calvia (19). Sequestrati una trentina di dosi di cocaina e 445 euro.

I due sono stati processati per direttissima. Assistiti dagli avvocati Carlo Monaldi e Francesca Angius, hanno chiesto e ottenuto i termini a difesa. Sono tornati in libertà, con l’obbligo di firma, in attesa della prossima udienza.

I poliziotti, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, hanno tenuto sotto controllo la zona della piazza nel cuore di San Michele. Un’attività che ha permesso di notare dei movimenti sospetti nelle vicinanze di una palazzina. Il più giovane, secondo le accuse degli investigatori, era pronto ad avvisare il complice nel caso fossero arrivate presenze sgradite e indirizzava i clienti. Camba cedeva la dosi, senza tenerle addosso. Le bustine sono state infatti recuperate in una fessura di un davanzale di una finestra. (m. v.)

