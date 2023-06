Le dosi di cocaina nascoste nella cassetta della posta 

Era alla messa alla prova dopo un precedente per spaccio. Eppure gli agenti sospettavano che stesse continuando con l’attività illegale. Yuri Dessì, 26 anni, è stato bloccato giovedì sera a San Michele e i Falchi hanno così trovato il doppio nascondiglio della droga: le 91 dosi (35 grammi in tutto) di cocaina erano sistemate in parte nella cassetta per la posta e un’altra parte in camera da letto. Sequestrati anche 670 euro: per gli investigatori si tratterebbe di soldi guadagnati con lo spaccio.

Al termine del blitz da parte degli agenti della Squadra Mobile, il giovane è stato arrestato per spaccio di droga. Ha trascorso la notte ai domiciliari e ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice ha concesso i termini a difesa: il 26enne (assistito dall’avvocata Herika Dessì) dovrà aspettare la prossima udienza ai domiciliari.

Che il giovane fosse coinvolto in qualcosa di sospetto è emerso dai controlli svolti dal personale in borghese dei Falchi. Sono serviti diversi giorni di appostamenti per raccogliere gli elementi utili per poi decidere di intervenire. Le indagini vanno avanti per valutare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e il ruolo esatto del giovane. (m. v.)

