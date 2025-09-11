Le dosi di cocaina e marijuana pronte per lo spaccio: due arresti 

Li hanno visti in sella a uno scooter in viale Trieste e li hanno fermati. Nella perquisizione dei due giovani, già conosciuti, i carabinieri hanno trovato 25 dosi di marijuana (per un totale di 19 grammi), circa un grammo di hascisc, sette di cocaina, un bilancino di precisione e 1.610 euro in contanti, ritenuti frutto della vendita della droga.

È stato così che due giovani nordafricani, un 22enne marocchino residente a Capoterra e un algerino di 20 residente a Quartu, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. In casa di uno dei due è stato recuperato un secondo bilancino. A quel punto, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia cittadina hanno condotto i due presunti spacciatori nelle camere di sicurezza del Comando di via Nuoro.

Al processo per direttissima, ieri mattina, i due hanno patteggiato sei mesi di reclusione con la condizionale e subito dopo sono stati rimessi in libertà.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che l’Arma dei carabinieri svolge quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dei fenomeni criminali connessi allo spaccio.

