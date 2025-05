Le donne scoprono le bocce 

Il bocciodromo di Isili si tinge di rosa e nascono così le “Bibbocce”. Una squadra femminile costituita da donne di diversa età, mogli e mamme, lavoratrici, casalinghe, pensionate accomunate dal desiderio di mettersi alla prova e di divertirsi insieme. Una denominazione che unisce il nome delle sfere rigide che si usano per giocare e l’allenatore della neo squadra, Bibbo o meglio Edoardo Meli.

«È la prima volta», ha detto Bibbo, «che a Isili le donne si avvicinano a questo sport. Si stanno impegnando tanto, entro la fine dell’anno raggiungeranno un discreto livello, ci allineiamo così alle altre società sarde dove il movimento femminile è rilevante».

Un primo obbiettivo dunque per pensare poi anche alla partecipazione ad un campionato già dal prossimo anno. Per conoscere la tradizione delle bocce ad Isili bisogna tornare indietro nel tempo fino agli anni ‘70, secondo i racconti dei più anziani, i primi giocatori furono i ferrovieri nel bocciodromo della stazione. In un secondo momento fu il parroco don Salvatore Sanna che, conoscendo questa passione,fece costruire il primo bocciodromo che per decenni fu il punto di ritrovo per tanti uomini e ragazzi del paese.

Visto il ruolo di questo sport la realizzazione di un nuovo bocciodromo fu inserita nel progetto della cittadella sportiva. «È la struttura migliore che si trova in Sardegna», ha aggiunto Bibbo Meli, «e ora grazie anche alla presenza delle donne c’è sempre più movimento». Da due mesi e mezzo per tre volte a settimana queste 18 donne giocano fianco a fianco con gli uomini entrando a far parte di un mondo che è fatto soprattutto di amicizia, condivisione e di sfida.

«Per ora stiamo lavorando sulla tecnica», ha raccontato Valeria Satta «non è un gioco semplice ma ci piace, serve coordinamento oculo-manuale e concentrazione». «Mi è sempre piaciuto», ha detto Antonella Casadio che ha ereditato la passione dal padre, «finalmente siamo state coinvolte, ci rilassiamo».

L’entusiasmo accomuna tutte le 18 neo giocatrici. «Non è un gioco per pensionati», precisa Nicoletta Angius, «facciamo tanto movimento e ci distraiamo». «Con le bocce», ha aggiunto Valeria Casadio, «scarichiamo lo stress, ci concentriamo e non pensiamo ad altro». «Non lo conoscevo», ha detto Anna Carla Stagno, «ed ora che ho capito di che cosa si tratta mi ha coinvolto».

