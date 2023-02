Le donne palestinesi e la comunità desulese 

Per il calendario condiviso “Feminas. Cagliari contro la violenza”, venerdì sono in programma due appuntamenti, sempre con ingresso libero e gratuito.

Donne palestinesi

“Le cooperative femminili palestinesi e il ruolo delle donne nella resistenza all'occupazione” alle 19 alla “Bottega del Mondo” di via Einaudi 26. Organizza l'associazione “Oscar Romero” in collaborazione con “Terra di Canaan”. L’obiettivo è una sensibilizzazione sulla condizione del popolo palestinese, con focus speciale sul ruolo delle donne protagoniste di virtuose iniziative economiche in zone di conflitto allo scopo di promuovere la pace e di creare opportunità di lavoro e di reddito;

Desula

“Desula” prevede, invece, la presentazione del libro di Giancarlo Casula, alle 17 alla “Mem - Mediateca del Mediterraneo” di via Mameli 164. Organizza l'Ans– Assemblea Natzionale Sarda. L’autore dell’opera, nipote del celebre poeta Antioco Casula, meglio noto con lo pseudonimo di Montanaru, con un racconto che si snoda in un arco temporale di più di un secolo, offre una lettura profonda della comunità desulese, attraverso le sue donne ed il loro codice di comunicazione che passa dalle stoffe e dai ricami del noto abito tradizionale del paese barbaricino. Un mondo affascinante, quello delle donne desulesi, che con uno straordinario intreccio di legami di sangue, fede religiosa e tradizione, imprime caratteristiche uniche ad una comunità intera. Dialogheranno con l’autore i soci Fernando Mameli e Roberta Olianas.