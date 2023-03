Si chiama “Donne e lavoro” il pacchetto di interventi per rilanciare l’occupazione femminile in Sardegna. L’assessora regionale Ada Lai ha scelto la data simbolica dell’8 marzo per presentarlo: «Investire in istruzione, formazione professionale e cultura è una leva fondamentale per colmare il gap di genere». La data simbolica dell’8 marzo è stata celebrata con decine di iniziative in tutta la Sardegna.

