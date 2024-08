Le donne di Isili scrivono storie intrecciando fili, corpi, memorie  

Un festival per omaggiare le donne, artigiane, poetesse, coreografe, fotografe e scrittrici. Da oggi all’8 settembre, nel Sarcidano, il paese di Isili vestirà i panni di un teatro diffuso per ospitare il festival di danza “In Situ”, organizzato dal Gruppo e-motion, compagnia di produzione della danza, finanziata dal 2008 dal Ministero della Cultura e diretta dalla danzatrice e coreografa cagliaritana Francesca La Cava. La manifestazione si svolgerà in alcuni luoghi simbolici del paese, dal museo Maratè al nuraghe Is Paras alla piazza San Giuseppe, ma anche in altri siti normalmente non facilmente accessibili e di grande fascino come l’isola di San Sebastiano, al centro del lago omonimo, che il pubblico potrà raggiungere in canoa.

«La nostra arte»

«Le donne di Isili», ha detto Ilse Atzori, assessora alla Cultura del Comune di Isili, «scrivono storie con i fili, la loro vita si intreccia nel modo di fare unico e irripetibile, le caratterizza il loro viaggiare nel tempo, chi più chi meno, per alcune si conosce il loro sapere costruito negli anni, altre lo stanno costruendo, si può raccontare la passione, l'artigianalità ma tutte sono impregnate di perseveranza».

Gli obiettivi

Il festival nasce con l'intento di valorizzare il patrimonio culturale attraverso la diffusione di spettacoli in site specific con l’obiettivo di far scoprire la bellezza e la storia dei siti culturali, storici. Grazie a un partenariato internazionale, al festival saranno presenti artiste provenienti da Isili, da numerose regioni italiane, dagli Stati Uniti e dalla Francia.

Il programma

Cinque le serate in programma con apertura del festival oggi alle 18 nel Marate, il museo dell’arte e del tessuto, con l’inaugurazione di Perseveranza, una mostra fotografica dedicata alle donne di Isili, con scatti di Elisabetta Falqui e performance dei danzatori del Gruppo e-motion. Al centro del progetto fotografico la tenacia con la quale donne di età diverse hanno deciso, e quotidianamente rinnovano questa decisione, di curare il loro territorio attraverso il lavoro. Nove donne di cui Elisabetta Falqui coglie lo sguardo determinato e profondo, e lo rimanda a noi come lascito per un futuro più aperto, più umano di quello che ci prospettano le tristi cronache di questi giorni. il festival si sposta fuori dal centro abitato per uno dei momenti più suggestivi del programma. Dalle 16.30 nella sede della A.S.D. Polisportiva Isili il pubblico potrà imbarcarsi per attraversare il lago di San Sebastiano e raggiungere l’isolotto dove sarà rappresentata la performance site specific “Spa (salus per aquam)” produzione del Gruppo e-motion, concept e coreografia di Francesca La Cava, nella quale i performer parleranno di donne, di dee dell’acqua, di canti e di rispetto per la natura. Lo spettacolo parte dallo studio di riti antichi e li ripropone nel presente parlandoci dell’acqua attraverso leggendarie o moderne figure femminili, coloro che distolgono i passanti dalla rotta prefissata, che appaiono nel mare, nei mari virtuali e che interpretiamo come manifestazioni della Dea tramandata da immagini iconografiche preistoriche e storiche.Il festival proseguirà il 7 settembre alle 18 sulle rive del lago di San Sebastiano dove saranno ospiti le compagnie Mandala e Resextensa, provenienti rispettivamente dal Lazio e dalla Puglia, con due coreografie di grande fascino nella suggestiva ambientazione del lago. Si proseguirà l’8 alle 18 con una full immersion al Nuraghe Is Paras dove saranno proposte 5 performance. La serata si concluderà in piazza San Giuseppe alle 21 con la compagnia francese Cie Art Mouv. (red. est.)

