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La mostra.
02 luglio 2026 alle 01:33

Le donne di Gianni Casti sono così autentiche 

“Lo sguardo di Eva”: oggi alle 18 il vernissage dei 28 affascinanti scatti in bianco e nero e a colori 

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Gli occhi raccontano più delle parole, e a dimostrarlo, a Cagliari, è Gianni Casti con il suo universo femminile. Sguardi che osservano chi sta di fronte, e non si limitano a farsi osservare: diventano partecipi, protagonisti, carichi di autenticità e personalità. Nasce “Lo sguardo su Eva”, la mostra fotografica di Gianni Casti che sarà inaugurata oggi alle 18 al Temporary Storing della Fondazione per l'Arte Bartoli Felter. In via XXIX Novembre verranno esposti 28 ritratti in bianco e nero e a colori, che fanno parte di un percorso con al centro il volto femminile, senza cedere agli stereotipi della fotografia di moda o del ritratto estetico. Gli occhi, le mani, la luce, i silenzi diventano strumenti di un racconto che prova a restituire la complessità dell'identità femminile.

La mostra, curata da Roberta Vanali, invita i visitatori a entrare in un dialogo intimo con le immagini. «Lungi dal ridursi a una mera documentazione estetica, l’opera fotografica di Gianni Casti si configura come una profonda e intima indagine antropologica e spirituale», scrive la curatrice. Il lavoro attraversa eleganza e sensualità senza trasformarle in semplice esercizio stilistico. Per Casti, il ritratto rappresenta infatti «la forma principe della fotografia perché emoziona, cattura e seduce».

Ma dietro ogni immagine, spiega l’autore, c'è, soprattutto, il rapporto umano. «È una questione di fiducia. Fotografare le donne non è semplice: ci vuole garbo estremo, buon gusto interiore e leggerezza, per andare oltre i loro filtri, le loro inespugnabili certezze e insicurezze». I primi piani quasi cinematografici convivono con composizioni dove la luce tende a scolpire i volti con contrasti netti e caravaggeschi. Il bianco e nero domina la scena, e non fa da richiamo nostalgico, ma vive come linguaggio capace di eliminare il superfluo e lasciar emergere l’essenziale. Il colore compare solo quando assume un determinato valore simbolico. La fotografia di Casti è frutto di un incontro tra esperienza tecnica e sensibilità personale. Dopo oltre vent’anni trascorsi con la pellicola, l’autore utilizza oggi il digitale senza rinunciare a un rigoroso lavoro di post produzione e stampa. Il suo approccio resta per lo più “artigianale”, e guidato più da un'intuizione che da schemi. «La luce ambiente per me non ha eguali», racconta. «Rende tutto più autentico, più vero e, allo stesso tempo, più creativo. Senza creatività la fotografia non nasce».

Classe 1973, cagliaritano, Gianni Casti affianca da anni due professioni: quella di avvocato, esercitata dal 2007 al Foro di Cagliari, e quella di fotografo professionista. Fotoreporter freelance per l’agenzia Fotogramma di Milano dal 1999, si è poi specializzato nella fotografia pubblicitaria: moda, food e industria. Le immagini di “Lo sguardo su Eva” a Cagliari, sembrano, invece, appartenere a una dimensione più personale. Dove non viene enfatizzata la ricerca di una perfezione del volto, ma l’autenticità e l’espressività.

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