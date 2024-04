Le donne di Elvira Rossi private dell’istruzione 

Questo è un romanzo dedicato alle donne che sono state private del diritto all'istruzione scolastica. Un messaggio chiaro quello della scrittrice Elvira Rossi nel suo “Carmela in libertà”, edito per Pubme.

La penna delicata dell'autrice traccia il percorso di riscatto della sua protagonista, Carmela pastora quattordicenne della provincia durante gli anni Cinquanta. La storia, curata nelle suggestioni, unisce la conquista identitaria, attraverso l'apprendimento, con la speranza di un futuro diverso da quello immaginato per rassegnazione. A nutrire l'urgenza di mutamento di un'esistenza umile c'è l'autenticità dell'amore che si scopre a piccoli passi come quelli che la giovane Carmela compie verso la consapevolezza di sé. Le opportunità di aprirsi al mondo, confrontarsi con esso, permette alla protagonista di guadagnare l'agognata libertà. Attorno a Carmela ruotano tante figure come la nonna Trofimena, l'unica a donarle carezze e insegnarle di erbe e piante: un legame magico. Carmela è solitaria, il suo gregge ne rispetta il richiamo, animata dalla linfa vitale che la bellezza della natura le regala e dai sogni nascosti. Tra essi: la scuola con le sue matite colorate e i banchi di legno, il mare, la città, un futuro oltre le colline. L'occasione giunge con la proposta di lavoro come bambinaia per la famiglia De Bonis, a Salerno. Impara a scrivere il suo nome per merito dei piccoli Guido, Lucia e Pasqualino, conosce il sentimento gentile del postino Antonio, e quando viene licenziata firma di suo pugno la liquidazione: Carmela Trezza. A lei imparare si presenta come un’impresa ancora possibile. (fe. ab.)