Le donne di Bibbiana Cau e Francesca Spanu 

Con un dibattito sul cambiamento climatico e un incontro con le scrittrici Bibbiana Cau e Francesca Spanu si apre domani a Oristano la quarta edizione del Propagazioni Festival, organizzato dall’associazione Heuristic.

Appuntamento alle 21, al chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, per la prima serata che offrirà al pubblico due argomenti di grandissimo interesse. In dialogo con Vania Statzu della Fondazione Medsea, sul tema “La Terra sull’orlo del vulcano”, lo scienziato del Cnr Antonello Pasini e la giornalista ambientale Stefania Divertito approfondiranno la questione dell’emergenza che sta investendo il nostro pianeta, partendo dai loro libri “Uccidere la natura” (Il Saggiatore) e “La sfida climatica” (Codice Edizioni).

La serata proseguirà nel segno della narrativa con l’incontro “Lo sguardo sulle donne”: ospiti Bibbiana Cau, che con il romanzo “La levatrice” (Edizioni Nord) sta scalando le classifiche dei libri più venduti in Italia, e Francesca Spanu, che sta facendo discutere con “Il corpo sbagliato” (Il Maestrale), un romanzo che esplora le dinamiche del bodyshaming. Da mercoledì il Propagazioni Festival prevede le colazioni letterarie al Mistral2 Hotel, gli appuntamenti per ai più piccoli alla biblioteca comunale di Mandriola, gli incontri pomeridiani alla comunità Il Samaritano di Arborea e il programma serale al chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. Dalle 21 due incontri nel chiostro: il dibattito su “La nuova geopolitica del potere dall’Ucraina all’India”, e poi spazio a due protagonisti dell’illustrazione e del fumetto: Micol Arianna Beltramini e Daniele Serra.

