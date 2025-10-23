VaiOnline
Enologia.
24 ottobre 2025 alle 00:38

“Le donne del vino” alla scoperta della Blue zone 

Cinquanta produttrici, sommelier e professioniste del vino da tutta Italia, guidate dalla presidente Daniela Mastroberardino, sono arrivate in Sardegna per un viaggio studio tra cultura, ricerca e tradizioni. Fino a domenica, l’Isola accoglierà le socie dell’associazione nazionale Le Donne del Vino in un itinerario che unisce la scoperta dei vitigni autoctoni sardi e la riflessione scientifica sui segreti della lunga vita.

Il momento centrale sarà la tavola rotonda “Vino e longevità”, domani a Lanusei, nel cuore dell’Ogliastra, una delle Blue zone del mondo. All’incontro parteciperanno esperti di viticoltura, medicina e cultura del vino come Gianni Lovicu di Agris Sardegna, responsabile del progetto Akìnas; Luca Deiana, già docente dell’Università di Sassari e studioso dei centenari; Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna, e Angelo Concas, enogastronomo e sommelier. A moderare sarà Rossella Pisano, socia dell’associazione e maestro assaggiatore di vino.

Poi una masterclass dedicata al Cannonau, seguita da un pranzo in località di Perdefroris, nel cuore della Blue Zone, con i piatti della tradizione. Il viaggio sarà anche l’occasione per scoprire il Carignano, vino emblema del territorio, in una masterclass guidata dal giornalista Ivan Paone nella Cantina di Santadi. È prevista anche una visita nella storica Cantina Argiolas a Serdiana. Oggi tour a Cagliari, al Convento San Giuseppe con i vini delle produttrici sarde. Ad accogliere le ospiti Maria Luisa Carcangiu Bayre e la delegata Nina Puddu. «Questo viaggio nasce dal desiderio di unire conoscenza e relazione», spiega Daniela Mastroberardino. «Vogliamo far conoscere una Sardegna diversa, fatta di vigneti, comunità e accoglienza», dice Nina Puddu. Il viaggio formativo in Sardegna è curato dalla consigliera Cristiana Cirielli, dalla vicedelegata delle Donne del Vino della Sardegna Luisa Carcangiu Bayre e da Rossella Pisano maestro assaggiatore.

