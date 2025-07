Le donne danno luce al paese 

È una Orgosolo che pullula di iniziative sociali, fra appelli alla pace per Gaza, lotta contro le speculazioni energetiche e il decoro urbano che passa attraverso un crescente volontario.Autentica pioniera della valorizzazione del verde, tzia Antonia Mesina, 87 anni, da decenni in linea per ripulire varie zone dell’abitato, partendo dal rione di Sa Harrera, in cui risiede, fino al cimitero e altri scorci del centro storico. Di recente, a dare manforte all’anziana ecologista, un gruppo di compaesane che ha deciso di emularne l’esempio civico.

Coscienza ecologista

E così, già da alcuni mesi, per dieci donne del posto è diventato ormai un appuntamento fisso radunarsi all’alba e ripulire piazze, centro storico e giardini pubblici, armate di guanti e buste per la raccolta dei rifiuti: «Si tratta di un’iniziativa partita nel dopo Covid e proseguita con maggiore continuità da tre mesi a questa parte - racconta Agnese Filindeu, una delle volontarie - L’esempio di Tzia Antonia è stato un monito per tutte noi a radunarci e dare il nostro apporto per la pulizia del paese».

Lo racconta con orgoglio, Filindeu, mentre mostra gli scatti di mattinate che si trasformano in una vera e propria task force ambientalista: «Insieme alle amiche Raffaella Podda e Maria Spiggia ci dedichiamo alla pulizia dei giardini di piazza Don Muntoni, per poi proseguire nella circonvallazione ed infine nel corso Repubblica, mentre Pina Pisanu, Ortensia Goddi e Irene Corrias si dedicano agli altri rioni - prosegue Filindeu, per poi aggiungere -La collaborazione con gli operai comunali è massima ed è un piacere renderci utili per il bene collettivo. Siamo orgogliose di essere orgolesi e facciamo tutto ciò solo per amore del nostro paese».

Inno alla bellezza

Per questo Filindeu precisa: «Il degrado genera degrado, ma la bellezza ne genera altrettanta e questo è il nostro faro principale. Sono sempre più convinta che noi adulti per primi dobbiamo contrastare il degrado e credere che il cambiamento possa avvenire. zia Antonia - conclude Filindeu - ci insegna a non rassegnarci e a continuare a desiderare di vivere in un paese bello, luminoso e pulito. Lei è l'esempio di come il fare valga più delle parole».

A plaudere all’iniziativa c’è anche il sindaco, Pasquale Mereu: «Siamo orgogliosi dell’impegno di tzia Antonia e delle volontarie che hanno deciso di proseguirne il cammino, lavorando a stretto contatto con i nostri operai che danno il massimo tutti i giorni. L’auspicio resta quello che altri cittadini ed in particolare i giovani, possano unirsi a loro e rendere così più pulito e vivibile il nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA