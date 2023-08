«Le donne costrette a usare le docce  nel bagno degli uomini» 

All’alba il Poetto, soprattutto nel primo tratto, si trasforma in una palestra a cielo aperto. Gli sportivi che si danno appuntamento a Marina Piccola sono sempre di più, di tutte le età. Uomini e donne. E proprio queste ultime si trovano a convivere con un disservizio di non poco conto: «L’unico bagno pubblico», racconta Luisa Giua Marassi, «d’estate apre alle 7, e nelle altre stagioni alle 8. E nello spazio riservato alle donne non c’è la doccia. Così o ci si arrangia in altro modo, oppure siamo costrette ad andare nel bagno degli uomini. Un problema che esiste da sempre ma visto che è imminente la realizzazione di un grande progetto in piazza degli Arcipelaghi, chiediamo al Comune se è prevista la realizzazione di un bagno pubblico riservato agli sportivi, anche con tessera, a fronte del pagamento di una modesta contribuzione annuale o con un gettone, e docce anche per le donne».

La discussione

L’argomento sarà al centro di un futuro dibattito organizzato dall’associazione “Cagliari è anche mia”. Giua Marassi è una sua fondatrice, oltre a essere un’avvocata e una sportiva, e vuole contribuire a migliorare una città dalle grandi potenzialità. «Ogni mattina, all’alba, il Poetto sembra un paradiso. Diventa il luogo dove migliaia di cagliaritani praticano uno sport: nuoto, triathlon, corsa, bici, acqua gym, semplici camminate in acqua, sup, vela, canoa. E ci sono tanti anziani che praticano attività motoria. Una realtà sempre più importante per Cagliari e fortunatamente in costante crescita». Per evitare il grand caldo, nel tratto di Marina Piccola in tanti sono già operativi alle 6. «Dopo l’attività c’è chi, da buon sportivo, si arrangia: si fa la doccia con le bottiglie o con le sacche portatili. Qualcuno si cambia nei parcheggi, e poi va al lavoro». I bagni pubblici ci sono: «Adesso, d’estate, apre alle 7. altrimenti alle 8. Quello degli uomini ha due docce: una non funziona. Acqua rigorosamente gelida. E in quello delle donne non ci sono docce: siamo costrette ad andare in quello degli uomini. Ed è vietato usare lo shampoo».

Il pericolo

Così l’avvocata, portavoce anche di molte altre sportive, spera in futuro che venga risolto il problema. «E già che ci siamo», aggiunge, «sarebbe il caso di mettere un cartello di pericolo nella rampa a mare in cemento armato. Ogni giorno qualcuno cade perché scivoloso. Da sempre è così e nessuno interviene: speriamo che prima o poi venga sistemata in modo definitivo». (m. v.)

