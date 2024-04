Le donne consumano dosi maggiori di ferro 

Problema femminile?

Il 20% della popolazione femminile soffre di anemia correlata a cause fisiologiche che determinano un maggior consumo di ferro. Nelle donne in età fertile la più comune causa di anemia è la mestruazione abbondante o menorragia correlata a squilibri ormonali, fibromi uterini, polipi, endometriosi, raramente all’assunzione di antiinfiammatori -anticoagulanti e uso della spirale. In gravidanza e allattamento il fabbisogno di ferro aumenta: l’anemia è importante fattore di rischio di morbilità materno-fetale. Cause patologiche sono le malattie da malassorbimento (celiachia, gastriti), disturbi alimentari (anoressia/bulimia), interventi chirurgici ed emorragia post partum.